S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Moderna-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Moderna-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Moderna-Aktie bei 108,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,430 Moderna-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 199,65 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 05.08.2026 auf 56,26 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 48,00 Prozent.

Moderna war somit zuletzt am Markt 22,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at