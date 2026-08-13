Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Moderna-Investment? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Moderna-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Moderna-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 389,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,257 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (63,67 USD), wäre die Investition nun 16,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 83,67 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Moderna eine Börsenbewertung in Höhe von 24,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Superstar / Shutterstock

Nachrichten zu Moderna Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Moderna Inc

mehr Analysen
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Moderna Inc 55,05 -0,18% Moderna Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen