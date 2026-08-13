Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Lohnendes Moderna-Investment?
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Moderna-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 389,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,257 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (63,67 USD), wäre die Investition nun 16,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 83,67 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Moderna eine Börsenbewertung in Höhe von 24,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Superstar / Shutterstock
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