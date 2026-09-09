Molson Coors Brewing Company Aktie

Molson Coors Brewing Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094

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Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investition im Blick 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,571 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,03 USD, da sich der Wert eines Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteils am 08.09.2026 auf 38,84 USD belief. Mit einer Performance von -38,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Molson Coors Brewing Company (MCBC) eine Marktkapitalisierung von 7,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Molson Coors Brewing Company (MCBC) 33,00 -0,60% Molson Coors Brewing Company (MCBC)

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