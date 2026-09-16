Molson Coors Brewing Company Aktie

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WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094

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Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investition 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie investiert, befänden sich nun 21,561 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiers auf 39,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 846,70 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 846,70 USD, was einer negativen Performance von 15,33 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Molson Coors Brewing Company (MCBC) einen Börsenwert von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Molson Coors Brewing Company (MCBC) 34,21 0,29% Molson Coors Brewing Company (MCBC)

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