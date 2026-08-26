S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 101,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,815 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 412,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,77 Prozent vermindert.

Molson Coors Brewing Company (MCBC) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at