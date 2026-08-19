Molson Coors Brewing Company Aktie

Molson Coors Brewing Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094

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Langfristige Performance 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier an diesem Tag 48,05 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,081 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,60 USD, da sich der Wert eines Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiers am 18.08.2026 auf 41,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,40 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Molson Coors Brewing Company (MCBC) eine Börsenbewertung in Höhe von 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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