S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Mondelez-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,20 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,124 Mondelez-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 368,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mondelez zuletzt 79,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at