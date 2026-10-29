Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Mondelez-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,20 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,124 Mondelez-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 368,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mondelez zuletzt 79,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mondelez

mehr Nachrichten

Analysen zu Mondelez

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mondelez 58,08 1,15% Mondelez

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen