Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Mondelez-Anlage unter der Lupe
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 60,52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,652 Mondelez-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (62,74 USD), wäre die Investition nun 103,67 USD wert. Mit einer Performance von +3,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 81,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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