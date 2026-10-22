S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 60,52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,652 Mondelez-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (62,74 USD), wäre die Investition nun 103,67 USD wert. Mit einer Performance von +3,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 81,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at