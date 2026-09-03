Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Rentable Mondelez-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mondelez-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Mondelez-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,19 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Mondelez-Aktie investierten, hätten nun 226,296 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Mondelez-Papiers auf 62,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 132,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 41,32 Prozent.
Mondelez erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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