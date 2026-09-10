Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

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Rentabler Mondelez-Einstieg? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Mondelez-Anlage von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Mondelez-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mondelez-Anteile an diesem Tag 62,27 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Mondelez-Aktie investiert hat, hat nun 1,606 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,24 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 09.09.2026 auf 62,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,24 Prozent erhöht.

Mondelez markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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