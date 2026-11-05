Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Mondelez-Investment im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Mondelez-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 56,02 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 178,508 Mondelez-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 12 027,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,28 Prozent.
Mondelez wurde am Markt mit 82,28 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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