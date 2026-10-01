S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Mondelez-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,278 Mondelez-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,71 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 30.09.2026 auf 57,82 USD belief. Damit wäre die Investition 31,71 Prozent mehr wert.

Mondelez erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at