Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Mondelez-Performance im Blick
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 5 Jahren verdient
Am 24.09.2021 wurden Mondelez-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mondelez-Anteile bei 60,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 165,673 Mondelez-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (61,44 USD), wäre das Investment nun 10 178,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,79 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 77,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mondelez
Analysen zu Mondelez
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mondelez
|53,23
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.