Mondelez Aktie

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WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

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Mondelez-Performance im Blick 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Mondelez-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.09.2021 wurden Mondelez-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mondelez-Anteile bei 60,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 165,673 Mondelez-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (61,44 USD), wäre das Investment nun 10 178,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,79 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 77,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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