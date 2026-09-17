S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Mondelez-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mondelez-Aktie 71,94 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,900 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 866,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,36 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 866,83 USD entspricht einer negativen Performance von 13,32 Prozent.

Alle Mondelez-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at