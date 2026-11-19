Am 19.11.2023 wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Monster Beverage-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 365,030 Monster Beverage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 393,50 USD, da sich der Wert einer Monster Beverage-Aktie am 18.11.2026 auf 44,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,94 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Monster Beverage eine Marktkapitalisierung von 87,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at