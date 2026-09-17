Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Rentable Monster Beverage-Anlage? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.09.2025 wurde die Monster Beverage-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monster Beverage-Aktie an diesem Tag bei 33,26 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hat, hat nun 300,661 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 44,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 400,48 USD wert. Das entspricht einem Plus von 34,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monster Beverage einen Börsenwert von 87,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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