Monster Beverage Aktie

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WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Monster Beverage-Investmentbeispiel 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Monster Beverage-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Monster Beverage-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Monster Beverage-Aktie bei 11,27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 8,874 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 48,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 432,60 USD wert. Mit einer Performance von +332,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Monster Beverage einen Börsenwert von 92,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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