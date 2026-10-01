Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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Performance unter der Lupe 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Monster Beverage-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 44,504 Monster Beverage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 41,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 852,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,22 Prozent erhöht.

Der Monster Beverage-Wert an der Börse wurde auf 81,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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