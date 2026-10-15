S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Monster Beverage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Monster Beverage-Papier an diesem Tag 34,33 USD wert. Bei einem Monster Beverage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,913 Monster Beverage-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers auf 44,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Monster Beverage bezifferte sich zuletzt auf 84,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at