Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|Moodys-Investition im Blick
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Moodys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Moodys-Papier bei 471,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,123 Moodys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 485,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,98 Prozent.
Am Markt war Moodys jüngst 84,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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