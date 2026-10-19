Moody's Aktie

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WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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Moodys-Investition im Blick 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Moodys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Moodys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Moodys-Papier bei 471,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,123 Moodys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 485,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,98 Prozent.

Am Markt war Moodys jüngst 84,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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