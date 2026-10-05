S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Moodys eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Moodys-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Moodys-Papiers betrug an diesem Tag 355,38 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Moodys-Aktie investierten, hätten nun 28,139 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Moodys-Anteile wären am 02.10.2026 12 419,38 USD wert, da der Schlussstand 441,36 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,19 Prozent angezogen.

Moodys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at