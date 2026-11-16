S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moodys-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moodys-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Moodys-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Moodys-Aktie bei 479,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,856 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 508,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 598,98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,99 Prozent.

Der Börsenwert von Moodys belief sich jüngst auf 87,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at