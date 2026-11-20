So viel hätten Anleger mit einem frühen Morgan Stanley-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Morgan Stanley-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,255 Morgan Stanley-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219,55 USD, da sich der Wert eines Morgan Stanley-Papiers am 19.11.2026 auf 174,98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 119,55 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Morgan Stanley belief sich zuletzt auf 282,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at