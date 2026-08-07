Morgan Stanley Aktie

Morgan Stanley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Morgan Stanley-Investmentbeispiel 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Morgan Stanley-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Morgan Stanley-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Morgan Stanley-Aktie bei 99,73 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hat, hat nun 1,003 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214,33 USD, da sich der Wert eines Morgan Stanley-Papiers am 06.08.2026 auf 213,75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 114,33 Prozent.

Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 343,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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