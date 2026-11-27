Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Profitabler Morgan Stanley-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.11.2021 wurden Morgan Stanley-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Morgan Stanley-Anteile 97,93 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,211 Morgan Stanley-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 710,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,09 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Morgan Stanley eine Marktkapitalisierung von 261,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu Morgan Stanley
Analysen zu Morgan Stanley
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Morgan Stanley
|156,20
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.