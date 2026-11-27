Am 27.11.2021 wurden Morgan Stanley-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Morgan Stanley-Anteile 97,93 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,211 Morgan Stanley-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 710,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,09 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Morgan Stanley eine Marktkapitalisierung von 261,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at