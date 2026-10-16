Morgan Stanley Aktie

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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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Lukrativer Morgan Stanley-Einstieg? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Morgan Stanley-Aktie Anlegern gebracht.

Das Morgan Stanley-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Morgan Stanley-Papiers betrug an diesem Tag 160,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Morgan Stanley-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,249 Morgan Stanley-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 182,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 137,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,80 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Morgan Stanley eine Marktkapitalisierung von 285,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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