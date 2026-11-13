Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Langfristige Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr abgeworfen
Die Morgan Stanley-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Morgan Stanley-Papiers betrug an diesem Tag 165,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,383 Morgan Stanley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Morgan Stanley-Papiere wären am 12.11.2026 11 422,62 USD wert, da der Schlussstand 189,17 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,23 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Morgan Stanley belief sich jüngst auf 297,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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