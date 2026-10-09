Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Morgan Stanley-Investment im Blick
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.10.2016 wurde das Morgan Stanley-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Morgan Stanley-Papier letztlich bei 32,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,095 Morgan Stanley-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Morgan Stanley-Papiers auf 187,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 580,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 480,13 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley belief sich zuletzt auf 297,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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