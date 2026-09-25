Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Motorola Solutions-Performance
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: Hätte sich eine Motorola Solutions-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurden Motorola Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 455,73 USD. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,943 Motorola Solutions-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 454,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 982,01 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,18 Prozent gesunken.
Alle Motorola Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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