Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Rentabler Motorola Solutions-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Motorola Solutions-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Motorola Solutions-Papier bei 470,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Motorola Solutions-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,127 Motorola Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 034,97 USD, da sich der Wert eines Motorola Solutions-Anteils am 27.08.2026 auf 486,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,50 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich jüngst auf 80,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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