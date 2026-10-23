Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Profitable Motorola Solutions-Anlage?
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Motorola Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 444,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Motorola Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 0,225 Motorola Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 107,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 477,81 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 107,41 USD, was einer positiven Performance von 7,41 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 77,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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