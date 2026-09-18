Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|Lukratives Motorola Solutions-Investment?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren verdient
Am 18.09.2016 wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,63 USD wert. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,222 Motorola Solutions-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 6 078,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 507,80 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Motorola Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 76,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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