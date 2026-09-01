S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MSCI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 541,39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,185 MSCI-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 570,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,40 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 105,40 USD entspricht einer Performance von +5,40 Prozent.

MSCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at