MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|MSCI-Anlage unter der Lupe
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden MSCI-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 528,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in MSCI-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,189 MSCI-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 627,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,79 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 118,79 USD, was einer positiven Performance von 18,79 Prozent entspricht.
MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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