S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in MSCI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die MSCI-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 513,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,949 MSCI-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1 057,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542,72 USD belief. Mit einer Performance von +5,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle MSCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at