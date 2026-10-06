S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in MSCI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.10.2021 wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 599,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MSCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,668 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 206,75 USD, da sich der Wert eines MSCI-Anteils am 05.10.2026 auf 552,35 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte MSCI einen Börsenwert von 40,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at