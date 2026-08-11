MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|MSCI-Investition
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Diesen Tag beendeten die MSCI-Anteile bei 624,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,160 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 563,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,10 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 9,90 Prozent.
Am Markt war MSCI jüngst 40,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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