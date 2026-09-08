MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|Langfristige Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MSCI von vor 5 Jahren angefallen
Die MSCI-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 659,18 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,517 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 573,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 869,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,07 Prozent abgenommen.
Am Markt war MSCI jüngst 41,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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