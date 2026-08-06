Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Nasdaq-Investmentbeispiel
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,73 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,147 Nasdaq-Aktien. Die gehaltenen Nasdaq-Anteile wären am 05.08.2026 3 985,39 USD wert, da der Schlussstand 94,56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 298,54 Prozent gesteigert.
Nasdaq war somit zuletzt am Markt 52,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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