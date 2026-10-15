Nasdaq Aktie

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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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Lohnender Nasdaq-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie Investoren gebracht.

Nasdaq-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nasdaq-Aktie letztlich bei 49,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 202,552 Nasdaq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nasdaq-Papiere wären am 14.10.2026 18 626,70 USD wert, da der Schlussstand 91,96 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 18 626,70 USD, was einer positiven Performance von 86,27 Prozent entspricht.

Nasdaq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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