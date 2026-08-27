S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nasdaq-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nasdaq-Aktie betrug an diesem Tag 64,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,505 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 99,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 542,33 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 542,33 USD entspricht einer Performance von +54,23 Prozent.

Am Markt war Nasdaq jüngst 55,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at