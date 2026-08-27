Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|Nasdaq-Anlage im Blick
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Nasdaq-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nasdaq-Aktie betrug an diesem Tag 64,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,505 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 99,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 542,33 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 542,33 USD entspricht einer Performance von +54,23 Prozent.
Am Markt war Nasdaq jüngst 55,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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