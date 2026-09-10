S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nasdaq-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,056 Nasdaq-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nasdaq-Papiers auf 94,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,46 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Nasdaq eine Börsenbewertung in Höhe von 53,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at