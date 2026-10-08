Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Langfristige Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,97 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Newmont-Aktie investiert hat, hat nun 294,377 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 113,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 423,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 234,24 Prozent vermehrt.
Newmont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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