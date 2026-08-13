Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Rentable Newmont-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newmont-Aktien verdienen können.

Newmont-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Newmont-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,214 Newmont-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Newmont-Papiers auf 117,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,88 Prozent gesteigert.

Newmont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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