Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Langfristige Performance
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2021 wurden Newmont-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,788 Newmont-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 101,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 81,34 Prozent vermehrt.
Am Markt war Newmont jüngst 103,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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