Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Lukrative Newmont-Anlage? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Newmont-Aktien gewesen.

Am 15.10.2025 wurden Newmont-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 93,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,069 Newmont-Aktien. Die gehaltenen Newmont-Aktien wären am 14.10.2026 119,21 USD wert, da der Schlussstand 111,56 USD betrug. Mit einer Performance von +19,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Newmont eine Marktkapitalisierung von 121,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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