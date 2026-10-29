Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Rentable Newmont-Investition?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Newmont-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Newmont-Papiers betrug an diesem Tag 54,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Newmont-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 185,185 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 096,30 USD, da sich der Wert eines Newmont-Papiers am 28.10.2026 auf 113,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110,96 Prozent vermehrt.
Am Markt war Newmont jüngst 118,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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