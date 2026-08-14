S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.

Die News-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das News-Papier investiert hätte, befänden sich nun 74,019 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 142,12 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 13.08.2026 auf 28,94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 114,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte News einen Börsenwert von 15,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at