News Aktie
WKN DE: A1W03Z / ISIN: US65249B1098
|Rentables News-Investment?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das News-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,79 USD. Bei einem News-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,531 News-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 28,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 437,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,71 Prozent.
Der Börsenwert von News belief sich zuletzt auf 15,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp LLC
Analysen zu News Corp LLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|News Corp LLC
|25,00
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.