S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das News-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,79 USD. Bei einem News-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,531 News-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 28,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 437,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,71 Prozent.

Der Börsenwert von News belief sich zuletzt auf 15,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at