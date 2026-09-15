News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Lohnende News B-Investition?
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren abgeworfen
News B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die News B-Aktie an diesem Tag 21,57 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 463,607 News B-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 33,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 697,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,98 Prozent gestiegen.
News B wurde am Markt mit 17,73 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu News Corp (B)
Analysen zu News Corp (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|News Corp (B)
|29,00
|4,32%