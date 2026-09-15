News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

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Lohnende News B-Investition? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News B gewesen.

News B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die News B-Aktie an diesem Tag 21,57 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 463,607 News B-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 33,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 697,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,98 Prozent gestiegen.

News B wurde am Markt mit 17,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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